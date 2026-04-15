При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек

Один человек погиб в результате ЧП на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.





Тело мужчины было извлечено из-под завалов ночью. Он получил несовместимые с жизнью травмы.





Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших: женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, мужчина в состоянии средней тяжести — в горбольницу №7 имени Садыкова.





Напомним, вечером во вторник, 14 апреля, на заводе произошел пожар, за которым последовало частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер, сообщали власти.





Технологический процесс не останавливали. СУСК по Татарстану возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.