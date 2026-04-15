Зеленский описал ситуацию с ракетами на Украине фразой «хуже некуда»

Ситуация с ракетами для противовоздушных комплексов Patriot на Украине выглядит «хуже некуда». Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.





По его словам, это вызвано войной на Ближнем Востоке. Украинский политик заявил, что сейчас все внимание сосредоточено на конфликте США, Израиля и Ирана.





Зеленский считает, если конфликт на Ближнем Востоке продлится дольше, оружия у Киева будет еще меньше. Он также предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива, отметив, что США не обращались с таким запросом.