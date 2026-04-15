В Кремле не знают, запретят ли в России VPN
Российские власти не знают, будут ли запрещены VPN-сервисы в стране в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.


По его словам, Россия не вводила ответственности за использование таких сервисов. Также у него нет информации о планах по их запрету. Он рекомендовал обращаться с такими вопросами в Минцифры и Роскомнадзор.


Ранее представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможных неудобствах в администрации главы государства из-за ограничений связи и о том, «устраивают ли Кремль темпы борьбы с VPN», заявил, что работу по «нормализации интернета» в стране ведут соответствующие службы.

#интернет #vpn #дмитрий песков
