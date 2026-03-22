«Просто катастрофа»: Симоньян рассказала о тяжелой и неизлечимой болезни у одного из ее детей

Один из общих детей главреда RT Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна болен тяжелой и неизлечимой болезнью. Об этом медиаменеджер рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».





Диагноз узнали в декабре 2024 года, когда глава семьи, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому. Симоньян не уточнила, о каком заболевании идет речь, но добавила, что вылечить его нельзя.





«Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы», — рассказала журналистка.





Спустя некоторое время Симоньян узнала, что болеет раком. На эту новость она отреагировала «истерическим хохотом».





Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Перед этим он пережил клиническую смерть и находился в коме. Симоньян сообщала, что у режиссера были серьезные проблемы с сердцем.





Ранее главред рассказала об «ураганном течении» рака и будущем лечении.