«На фоне переживаний возникло ураганное течение»: Симоньян рассказала о своей борьбе с раком
По словам журналистки, она проходит химио- и лучевую терапию, а также принимает гормоны
Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущем лечении. Она ответила на вопросы в комментариях в своем Telegram. 


«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — ответила Симоньян. 


В начале сентября она сообщила, что у нее тяжелая болезнь и она перенесла операцию. 


В том же месяце Симоньян уточнила, что у нее обнаружили рак. Через некоторое время журналистка начала курс химиотерапии.

