«На фоне переживаний возникло ураганное течение»: Симоньян рассказала о своей борьбе с раком

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущем лечении. Она ответила на вопросы в комментариях в своем Telegram.





«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — ответила Симоньян.





В начале сентября она сообщила, что у нее тяжелая болезнь и она перенесла операцию.





В том же месяце Симоньян уточнила, что у нее обнаружили рак. Через некоторое время журналистка начала курс химиотерапии.