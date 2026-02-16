Песков рассказал о предстоящих переговорах России, Украины и США в Женеве

Помощник президента РФ Владимир Мединский вернется на переговоры, потому что на встрече в Женеве круг обсуждаемых вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. Делегаты обсудят в том числе вопрос территорий. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, помощник президента Мединский остается главой российской делегации на переговорах по Украине.





Делегация РФ будет расширена — кроме Мединского там будут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник российской военной разведки Игорь Костюков и другие.





Переговоры России, Украины и США в Швейцарии запланированы на 17-18 февраля. Стороны обсудят в том числе перемирие в сфере энергетики, писал ТАСС.