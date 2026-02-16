Новости
Спецслужбы Казахстана проверяют Нурлана Сабурова из-за его помощи бойцам «Вагнера»

По статье «Наемничество» комику может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы

Комитет национальной безопасности Казахстана проверяет комика Нурлана Сабурова из-за видео с передачей мотоциклов российским бойцам на СВО. Об этом сообщили изданию «Курсив» в ведомстве. 


В КНБ не привели подробностей. В Генпрокуратуре Казахстана заявляли, что комика могут проверить по уголовной статье о наемничестве. 


Видеоролик, в котором артист передает помощь бойцам формирования «Легион Вагнер Истра», появился в Сети еще в июле 2025 года, за несколько месяцев до того, как стендаперу запретили въезд в Россию. 


ТАСС в качестве одной из причин такого решения властей РФ называл, наоборот, критику Сабуровым СВО.

