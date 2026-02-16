Министра по ЧС Краснодарского края Штрикова задержали по делу о превышении полномочий

Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости.





Источник сообщил РИА Новости, что Штрикова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Его подозревают по статье 286 Уголовного кодекса.





Telegram-каналы уточняют, что министра задержали перед его отъездом в отпуск в Сочи. Чиновник якобы использовал свое служебное положение для продвижения конкретной компании при получении госконтракта.





Штриков занимал пост министра гражданской обороны и ЧС по Краснодарскому краю с февраля 2020 года.