Министра по ЧС Краснодарского края Штрикова задержали по делу о превышении полномочий

Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости. 


Источник сообщил РИА Новости, что Штрикова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Его подозревают по статье 286 Уголовного кодекса. 


Telegram-каналы уточняют, что министра задержали перед его отъездом в отпуск в Сочи. Чиновник якобы использовал свое служебное положение для продвижения конкретной компании при получении госконтракта. 


Штриков занимал пост министра гражданской обороны и ЧС по Краснодарскому краю с февраля 2020 года.

