Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег и участии в преступной организации

Бывшего министра энергетики Украины обвинили в отмывании денег и участии в преступной организации. Речь идет о Германе Галущенко (возглавлял министерство в 2021-2025 годах), пытавшемся уехать в Польшу. 


По версии следствия, пять лет назад на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Британии) был создан фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». 


Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть участие чиновника, члены группы создали две компании. Выгодополучателями оформили бывшую жену и четырех детей министра. 


Эти фирмы стали «инвесторами» фонда, а участники преступной организации в интересах Галущенко стали перечислять деньги на счета фонда, открытые в швейцарских банках. 


Всего фонд получил 112 миллионов долларов наличными от «противоправной деятельности в энергетическом секторе». Кроме фонда, деньги отмывали через криптовалюту. 


На счета фонда, которыми распоряжалась семья министра, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии. Часть денег была потрачена на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и размещена на счетах бывшей жены. 


Галущенко задержали в рамках операции «Мидас» — расследования о коррупции в украинской энергетике. Главный фигурант дела — друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, который сейчас находится в Израиле. 

