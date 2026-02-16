Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Запад заявлением об отравлении политика Алексея Навального ядом лягушки пытается «зажевать тему Джеффри Эпштейна». В ведомстве уже называли это «вбросом».





«Это заявление [Запада о Навальном] было нужно, чтобы перебить информационную повестку, которая была, с точки зрения западников, буквально изгажена публикацией файлов Эпштейна», — сказала Захарова.





По ее словам, масштаб, реакция и влияние на мир скандала с файлами миллиардера-педофила сопоставимы со «Всемирным потопом».





«Нужно было нечто, что могло бы хоть как-то направить внимание международного сообщества по другому следу. <...> Помимо всего прочего, здесь есть элемент детективности, конспирологии и так далее, что может людей хоть как-то заинтересовать. Все это нужно для того, чтобы зажевать эту тему Эпштейна», — указала она.





Есть и вторая причина, продолжила Захарова, — тема «агрессии России», звучавшая на Мюнхенской конференции по безопасности.





«Нужно было нечто запевальное, нужен был какой-то знак, нужна была какая-то спусковая кнопка. Раньше таковыми выступали президенты Украины так называемой, президенты, которые представляли не Украину, а киевский режим. Была какая-то такая история на уровне информационного мема, которая позволяла стартовать дискуссии о якобы агрессии России», — объяснила она.





Сейчас этих представителей Украины всерьез никто не воспринимает, отметила дипломат.





14 февраля пять европейских стран выступили с утверждением о том, что в крови российского оппозиционера Навального найден эпибатидин — яд, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.





Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.





Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. 5 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью.