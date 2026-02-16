Захарова: Слухи об отравлении Навального ядом лягушки нужны Западу, чтобы «зажевать тему Эпштейна»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Запад заявлением об отравлении политика Алексея Навального ядом лягушки пытается «зажевать тему Джеффри Эпштейна». В ведомстве уже называли это «вбросом».
«Это заявление [Запада о Навальном] было нужно, чтобы перебить информационную повестку, которая была, с точки зрения западников, буквально изгажена публикацией файлов Эпштейна», — сказала Захарова.
По ее словам, масштаб, реакция и влияние на мир скандала с файлами миллиардера-педофила сопоставимы со «Всемирным потопом».
«Нужно было нечто, что могло бы хоть как-то направить внимание международного сообщества по другому следу. <...> Помимо всего прочего, здесь есть элемент детективности, конспирологии и так далее, что может людей хоть как-то заинтересовать. Все это нужно для того, чтобы зажевать эту тему Эпштейна», — указала она.
Есть и вторая причина, продолжила Захарова, — тема «агрессии России», звучавшая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нужно было нечто запевальное, нужен был какой-то знак, нужна была какая-то спусковая кнопка. Раньше таковыми выступали президенты Украины так называемой, президенты, которые представляли не Украину, а киевский режим. Была какая-то такая история на уровне информационного мема, которая позволяла стартовать дискуссии о якобы агрессии России», — объяснила она.
Сейчас этих представителей Украины всерьез никто не воспринимает, отметила дипломат.
14 февраля пять европейских стран выступили с утверждением о том, что в крови российского оппозиционера Навального найден эпибатидин — яд, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.
Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. 5 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью.