В Самарской области четверо рабочих пострадали при пожаре на скважине
В Нефтегорском районе Самарской области при пожаре во время ремонта нефтяной скважины пострадали четверо рабочих. Об этом пишет РБК со ссылкой на следователей регионального управления СК России. 


По данным прокуратуры, примерно в 11:00 при выполнении подрядной организацией ремонтных работ на нефтяной скважине произошло возгорание подъемного агрегата.


Рабочие получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в больницу. Богатовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. 


Состояние пострадавших — среднее и тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой Минздрав региона.

