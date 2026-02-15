В Самарской области четверо рабочих пострадали при пожаре на скважине

В Нефтегорском районе Самарской области при пожаре во время ремонта нефтяной скважины пострадали четверо рабочих. Об этом пишет РБК со ссылкой на следователей регионального управления СК России.





По данным прокуратуры, примерно в 11:00 при выполнении подрядной организацией ремонтных работ на нефтяной скважине произошло возгорание подъемного агрегата.





Рабочие получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в больницу. Богатовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.





Состояние пострадавших — среднее и тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой Минздрав региона.