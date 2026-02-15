Москвичей предупредили о снегопаде и ветре 16 февраля

В Москве 16 февраля с 06:00 до 21:00 ожидается снег, местами сильный, а в отдельных районах — метель. Об этом сообщили синоптики.





По их прогнозам, также возможны усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, образование гололедицы и снежных заносов.





Жителей и гостей столицы просят быть внимательными и осторожными на улице в непогоду. В таких условиях опасно находиться вблизи деревьев и шатких конструкций.





По возможности вместо личных машин использовать для передвижения по городу метро. Автомобилистам необходимо быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.





При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве +7 495 637⁠-31⁠-01, напомнили городские службы.