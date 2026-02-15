В Госдуме заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов, чтобы у России не было претензий

Telegram мог бы сделать «несколько шагов», чтобы снять претензии Роскомнадзора, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.





«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — сказал он в интервью «Фонтанке».





По словам Боярского, «контакт существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии».





«И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — добавил депутат.





По словам единоросса, власти РФ предъявляют «элементарные» требования к Telegram: локализовать данные пользователей на территории России, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с силовиками в части раскрытия тяжких преступлений (например, по «Крокусу»).





Говоря об активном продвижении MAX, Боярский отметил, что есть «явные перегибы» на местах, однако национальный мессенджер является «последним кирпичом фундамента нашего цифрового суверенитета».





По словам Боярского, MAX еще «молодой», а его развитие — «сложная техническая задача и с точки зрения оборудования, и с точки зрения написания программного обеспечения».





10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работе мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения.





Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону СВО.









* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ