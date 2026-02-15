На подлете к Москве сбили 18 украинских дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще 13 беспилотников, летевших на столицу. Об этом он написал в мессенджере Max.





Он проинформировал сначала о перехвате семи, а через 12 минут — еще шести дронов.





Ранее Собянин в течение дня периодически сообщал о сбитых БПЛА. Общее количество перехваченных дронов составило 18.





В аэропорту Домодедово вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения на использование воздушного пространства также применялись в районе аэропорта Внуково, отмечали в Росавиации.