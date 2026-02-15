Новости
Новости 18+
St
На подлете к Москве сбили 18 украинских дронов
18+
Об этом сообщил мэр столицы Собянин undefined
Новости

На подлете к Москве сбили 18 украинских дронов

Об этом сообщил мэр столицы Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще 13 беспилотников, летевших на столицу. Об этом он написал в мессенджере Max. 


Он проинформировал сначала о перехвате семи, а через 12 минут — еще шести дронов. 


Ранее Собянин в течение дня периодически сообщал о сбитых БПЛА. Общее количество перехваченных дронов составило 18. 


В аэропорту Домодедово вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения на использование воздушного пространства также применялись в районе аэропорта Внуково, отмечали в Росавиации. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #сергей собянин #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...