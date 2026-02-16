В Ростовской области мигрантам запретили работать продавцами, курьерами и водителями

В Ростовской области мигрантам, работающим на основании патентов, запретили трудиться продавцами, курьерами, водителями и машинистами. Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Слюсарь.





Ограничения начнут действовать с 1 апреля. Рабочие из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под запрет не подпадают. Это граждане Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.





Уже с 1 марта мигрантов также не будут допускать к производству драгоценных металлов, работе в почтовой связи и фитнес-клубах, следует из указа губернатора.





В декабре стало известно, что в Санкт-Петербурге запрет иностранным гражданам работать в службах такси и доставки продлен на 2026 год. В администрации города утверждают, что ограничения, которые начали действовать летом, не привели к дефициту рабочей силы и стали верным шагом.