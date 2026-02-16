Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин исключил своего бывшего спецпредставителя по вопросам охраны природы, экологии и транспорта

Сергея Иванова из состава Совета безопасности РФ. Это следует из указа главы государства.





4 февраля Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя. Тот занимал этот пост порядка 10 лет.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Иванов сам изъявил желание уволиться, поэтому Путин и подписал такой указ.





Иванову 73 года. В 2001–2007 годах он был министром обороны России, в 2011–2016 годах — главой администрации президента.