В российских школах изменится стандарт обучения старшеклассников

В 2027 году обучение в 10–11 классах переведут на новый образовательный стандарт. О переменах рассказал руководитель Института стратегии развития образования имени В. С. Леднева Максим Костенко.





Главное изменение — отказ от обязательного выбора профиля. Школьники будут осваивать предметы на базовом уровне. Однако углубленное изучение отдельных дисциплин никуда не исчезнет: сохранятся специализированные курсы, на базе которых по-прежнему можно формировать классы с уклоном — медицинским, инженерным, лингвистическим и другими, передает РИА Новости.





Другая новация касается материально-технической базы. Стандарт впервые закрепляет, чем именно должны быть оснащены учебные кабинеты. Речь идет не только о привычных пособиях, но и о цифровых лабораториях для естественных наук, бинокулярных микроскопах и даже моделях ракет.





Хотя новые правила вступят в силу только через полтора года, подготовку к ним в школах рекомендуют начинать уже сейчас. В первую очередь — изучить запросы родителей, сформировать учебные планы и спланировать закупку необходимого оборудования. По словам Костенко, такой подход позволит сместить акцент с теории на практические навыки.