Новости
Новости 18+
Британская атомная подлодка Anson вошла в Аравийское море на фоне ультиматума Трампа Ирану
18+
Политик пригрозил Тегерану уничтожением электростанций
Атомная подводная лодка HMS Anson Королевского военно-морского флота Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники.


По данным издания, 6 марта субмарина вышла из австралийского города Перт, куда прибыла в феврале в рамках оборонного партнерства AUKUS. Отмечается, что при необходимости подлодка может быть задействована в американской военной операции против Ирана.


Президент США Дональд Трамп в свою очередь выдвинул Тегерану ультиматум.


«Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной!» — написал он в Truth Social.


В ответ представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае атаки на энергетическую инфраструктуру Тегеран ударит «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США, которые расположены в регионе.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#сша #иран #подводные лодки
Загрузка...
Загрузка...