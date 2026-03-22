Британская атомная подлодка Anson вошла в Аравийское море на фоне ультиматума Трампа Ирану

Атомная подводная лодка HMS Anson Королевского военно-морского флота Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники.





По данным издания, 6 марта субмарина вышла из австралийского города Перт, куда прибыла в феврале в рамках оборонного партнерства AUKUS. Отмечается, что при необходимости подлодка может быть задействована в американской военной операции против Ирана.





Президент США Дональд Трамп в свою очередь выдвинул Тегерану ультиматум.





«Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной!» — написал он в Truth Social.





В ответ представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае атаки на энергетическую инфраструктуру Тегеран ударит «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США, которые расположены в регионе.