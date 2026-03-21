«Я рад»: Трамп отреагировал на смерть экс-спецпрокурора Мюллера, который расследовал дело о вмешательстве РФ в выборы
Ему был 81 год
«Я рад»: Трамп отреагировал на смерть экс-спецпрокурора Мюллера, который расследовал дело о вмешательстве РФ в выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года, скончался в возрасте 81 года. Как сообщают СМИ, он страдал болезнью Паркинсона.


Президент США Дональд Трамп отреагировал на его смерть в соцсетях. 


«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!» — написал политик.


Мюллер возглавлял расследование с мая 2017 по март 2019 года. В июле 2018 года он предъявил обвинения 12 российским гражданам, которых в США называли «офицерами ГРУ».


В течение двух лет его команда изучала возможный «сговор» между Трампом и Россией, однако в мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм выпустил доклад, из которого следовало, что у американских правоохранителей и разведки не было реальных доказательств таких связей.

