«Я рад»: Трамп отреагировал на смерть экс-спецпрокурора Мюллера, который расследовал дело о вмешательстве РФ в выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года, скончался в возрасте 81 года. Как сообщают СМИ, он страдал болезнью Паркинсона.





Президент США Дональд Трамп отреагировал на его смерть в соцсетях.





«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!» — написал политик.





Мюллер возглавлял расследование с мая 2017 по март 2019 года. В июле 2018 года он предъявил обвинения 12 российским гражданам, которых в США называли «офицерами ГРУ».





В течение двух лет его команда изучала возможный «сговор» между Трампом и Россией, однако в мае 2023 года спецпрокурор Джон Дарэм выпустил доклад, из которого следовало, что у американских правоохранителей и разведки не было реальных доказательств таких связей.