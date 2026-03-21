Путин созвонился с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.





Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также затронули тему реализации совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, политики заявили о необходимости скорейшего практического выполнения договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.





Также президенты обсудили актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.