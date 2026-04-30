Новости
Новости 18+
St
Режиссер приглашает пользователей «Мосбилета» на спектакль «Гроза. Апокриф»
18+
Евгений Закиров перенес действие пьесы в новое пространство
Новости

«Мосбилет» и Театр «Школа драматического искусства» представляют спектакль «Гроза. Апокриф» — неканоническое прочтение пьесы Александра Островского. 


Режиссер Евгений Закиров перенес действие хрестоматийной драмы в школьный класс, попытавшись по-новому взглянуть на судьбу Катерины и обитателей «темного царства». По его словам, идея постановки родилась из желания соединить три смысла: саму пьесу как обязательный школьный материал, Школу драматического искусства как пространство для творчества и буквальное место действия — школьный класс. 


Режиссер называет «Апокриф» способом обозначить уважительное, но свободное переосмысление канонического текста — не его отрицание, а попытку «дописать» вокруг, заглянуть в зоны, не закрепленные традицией.


Выбор «Грозы» для Закирова — во многом личный. Он сам из Поволжья, и ему близки ощущение большой реки, провинциального уклада. В процессе работы он убедился, что Островский гораздо более живой, подвижный и даже озорной автор, чем принято думать, и ему было важно передать эту энергию.


После спектакля состоится обсуждение с артистами и создателями постановки. Зрители смогут задать команде любые вопросы.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #культура #мосбилет
Загрузка...
Загрузка...