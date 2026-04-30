Режиссер приглашает пользователей «Мосбилета» на спектакль «Гроза. Апокриф»

«Мосбилет» и Театр «Школа драматического искусства» представляют спектакль «Гроза. Апокриф» — неканоническое прочтение пьесы Александра Островского.





Режиссер Евгений Закиров перенес действие хрестоматийной драмы в школьный класс, попытавшись по-новому взглянуть на судьбу Катерины и обитателей «темного царства». По его словам, идея постановки родилась из желания соединить три смысла: саму пьесу как обязательный школьный материал, Школу драматического искусства как пространство для творчества и буквальное место действия — школьный класс.





Режиссер называет «Апокриф» способом обозначить уважительное, но свободное переосмысление канонического текста — не его отрицание, а попытку «дописать» вокруг, заглянуть в зоны, не закрепленные традицией.





Выбор «Грозы» для Закирова — во многом личный. Он сам из Поволжья, и ему близки ощущение большой реки, провинциального уклада. В процессе работы он убедился, что Островский гораздо более живой, подвижный и даже озорной автор, чем принято думать, и ему было важно передать эту энергию.





После спектакля состоится обсуждение с артистами и создателями постановки. Зрители смогут задать команде любые вопросы.