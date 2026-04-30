Медведев озвучил число людей, заключивших контракт с Минобороны с начала года
С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили 127 тысяч россиян. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые».


Еще 10 тысяч выбрали службу в добровольческих формированиях. Он также напомнил, что по итогам прошлого года контракты с Минобороны подписали 450 тысяч граждан страны.


По его словам, россияне мотивируют свое решение «высокими патриотическими побуждениями». Некоторые из военных при личных встречах говорили ему: «Кто, если не мы?» — объясняя свое желание уйти на СВО.

#дмитрий медведев #минобороны рф #контрактники
