Ведущие ретейлеры рассказали о преимуществах участия в проекте «Лето в Москве»
Ведущие ретейлеры рассказали о преимуществах участия в проекте «Лето в Москве»

Партнерство крупных розничных сетей с городскими властями в рамках сезонных проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве» позволяет создавать новые востребованные общественные пространства. Об этом сообщается на mos.ru.


Бизнес получает возможность разместиться в центре городского трафика, использовать уже готовую парковую инфраструктуру и выбирать гибкий формат участия — от развлекательных и образовательных зон до точек питания. Одним из ярких примеров прошлого сезона стала площадка Х5 в Парке Горького. Многофункциональное пространство объединило зону отдыха, коворкинг, места для деловых встреч и спорта.


Посетителям обеспечили быстрый Wi‑Fi, удобные места с ноутбуками у окон с видом на парк, кофе и легкие закуски. Проект быстро стал популярным, и в этом году компания продолжит сотрудничество с парком. Руководитель направления «Бренд работодателя» Виктор Вязовский отметил, что город предложил площадку для эксперимента, и парк превратился в место встречи единомышленников.


Другой партнер — «Вкусвилл» — организовал пикниковые зоны в Измайловском парке, «Сокольниках», «Митино» и Парке Горького. Летом здесь можно было перекусить и освежиться, зимой — согреться горячей едой и чаем. По выходным проходили мастер-классы, семейные мероприятия, йога и даже турниры по бадминтону.


Анна Столярова, лидер ивент-направления компании, подчеркнула, что партнерство с городом помогает создавать новые популярные места и давать посетителям поводы возвращаться.


Интеграция ретейла и цифровых сервисов в парковую инфраструктуру расширяет возможности для учебы, работы и полноценного отдыха москвичей и гостей столицы. В новом сезоне бизнес приглашают присоединиться к проекту «Лето в Москве».

#бизнес #москва #лето в москве
