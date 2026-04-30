Cloudflare пометил мессенджер MAX как шпионское приложение — разработчики назвали это ошибкой

Хостинг-провайдер Cloudflare присвоил домену российского мессенджера MAX статус шпионского программного обеспечения. В пресс-службе сервиса Daily Storm объяснили, что это связано с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта приложения».





Выводы Cloudflare, подчеркнули в компании, не основаны на фактическом анализе кода. В MAX заверили, что приложение регулярно проходит аудиты безопасности, сотрудничает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей надежно защищены.





Несмотря на метку, у мессенджера сохраняется действующий TLS-сертификат, что подтверждает подлинность проекта. Ранее Cloudflare аналогичным образом пометил рабочие домены мессенджера Telega, из-за чего его удалили из App Store. Приложение в настоящее время доступно для скачивания в App Store и Google Play.