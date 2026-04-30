Молотки с кровью у дверей: акции устрашения прошли у нескольких сотрудников Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Московского региона, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram. Об этом сообщили в ведомстве.





Им предложили работу в детективном и коллекторском агентствах, но по заданию куратора они провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. 28 апреля исполнители, включая несовершеннолетнего, разместили на входных дверях квартир сотрудников ведомства молотки со следами жидкости бурого цвета.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. В ФСБ напомнили, что ранее к ответственности уже привлекались лица, угрожавшие руководителям Роскомнадзора, совершавшие хулиганские действия или планировавшие покушение на них.