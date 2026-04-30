Министерство труда обнародовало проект выходных на 2027 год

Министерство труда России подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2027 году. Информация опубликована на сайте ведомства.





Согласно проекту, россиян в следующем году ждут пять трехдневных выходных: в феврале, марте, дважды в мае и в июне, а также четырехдневные — с 4 по 7 ноября.





Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что практика переноса выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями, позволяет оптимально распределить время отдыха и работы. По возможности дни отдыха объединяются.





В проекте предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.





Таким образом, с учетом переносов выходными в 2027 году станут 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября.





Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года также будет выходным.