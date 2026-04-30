В российских школах появится новый предмет «ДНК России»

Минпросвещения вводит с 2026/27 учебного года во всех школах новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Программа разработана по поручению президента. Ее цель — сформировать у детей мировоззрение, опирающееся на традиционные российские ценности. Первые уроки начнутся с января 2027 года для пятиклассников. На весь курс отводится 17 часов. В следующем учебном году к ним присоединятся шестые и седьмые классы, причем объем вырастет до 34 часов.





Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность нововведения: на этих занятиях школьники больше узнают о нравственных ориентирах. Для учителей и учеников подготовят специальные учебные пособия.