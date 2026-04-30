Путин анонсировал смену власти в Дагестане: действующий глава Меликов уйдет в сентябре

Действующий глава Дагестана Сергей Меликов покинет свой пост после истечения срока полномочий в сентябре. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.





На встрече с представителями региона глава государства отметил, что Меликов на своей должности «сделал многое и ему за это благодарны». Однако жизнь, по словам Путина, «идет дальше», поэтому губернатор сменит работу.





По словам президента, чиновник перейдет на другую работу. Какая именно должность ему будет предложена, не уточняется.





Также президент поддержал кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост губернатора. По словам Путина, он продолжит то, что было сделано нынешним руководителем и его предшественниками.





Уход действующего руководства происходит на фоне ликвидации последствий мощного наводнения, обрушившегося на республику этой весной. Погибли несколько человек. Предварительный ущерб сельскому хозяйству оценили в 600 миллионов рублей.