Минтранс и МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Министерство транспорта России не видит смысла в снижении нештрафуемого порога превышения скорости и не поддерживает такую инициативу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Там добавили, что официальных предложений на этот счет не поступало. Официальный представитель МВД Ирина Волк также сообщила, что ведомство категорически против таких изменений. МВД, по ее словам, последовательно отвергает эту идею и, напротив, призывает повысить разрешенную скорость на федеральных трассах.





Дискуссии начались после того, как руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил в интервью РБК, что камеры фотовидеофиксации позволяют снизить порог с 20 до 2–3 км/ч, и поддержал это.