Новости
Новости 18+
St
Чиновник из Минприроды Буцаев покинул Россию после своей отставки
18+
Он уехал через Белоруссию undefined
Денис Буцаев, недавно сложивший полномочия замминистра природных ресурсов, а в прошлом руководитель Российского экологического оператора, уехал из страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.


Это произошло сразу после того, как 22 апреля подписали распоряжение о его увольнении. Буцаев выехал через Минск.


В публикации также говорится, что в конце апреля стало известно о возбуждении дела по статье о мошенничестве против административного директора РЭО Юрия Валдаева. Фигурантами также стали замгендиректора по стратегическому развитию и финансовый директор. Собеседник, близкий к следствию, уточнил, что в материалах этих дел фигурирует и Буцаев.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#минприроды #чиновник #отъезд
Загрузка...
Загрузка...