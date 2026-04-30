В Дагестане разъяснили статус Меликова после заявления Путина о его отставке

Он продолжит работать до указа президента

Сергей Меликов сохранит пост руководителя Дагестана, пока президент Владимир Путин не выпустит официальное распоряжение о его отставке. Об этом сообщила администрация региона, комментируя недавние заявления главы государства.


Путин ранее объявил, что Меликов в сентябре завершит работу и перейдет на другую должность. В качестве вероятного преемника называют председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукин. В разговоре с Daily Storm он заявил, что не знает о своем возможном назначении на руководящий пост.


Меликов стал врио главы Дагестана в октябре 2020 года, а спустя год депутаты народного собрания избрали его руководителем республики.


Слухи о возможной отставке Меликова появились несколькими неделями ранее. Тогда чиновник отреагировал на появившуюся в СМИ информацию фразой из фильма «В бой идут одни старики».

