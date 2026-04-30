Родители начали отменять брони в детских лагерях под Туапсе на фоне экологической катастрофы

Родители начали отменять путевки в детские лагеря Туапсинского района после атак БПЛА на местный нефтеперерабатывающий завод. Директора здравниц борются за каждую бронь, вплоть до бесплатного трансфера в обход места ЧС, выяснил Daily Storm.





«В процентном соотношении (аннулирований) почти половина. <…> Больше — среди групповых заездов, например танцевальных коллективов и спортивных школ. Есть среди частных клиентов, но таких меньше. Госзаказчиков у нас практически нет», — поделилась директор комплекса «Чайка» Ольга Зенцова.





В лагере «Дон» отказов пока меньше. Его руководитель Инна Борисова рассказала о единичных просьбах, в основном от родителей из Москвы и Санкт-Петербурга. Часть из них удается отговорить от отмены. Зенцова даже готова за счет лагеря организовать доставку детей в обход Туапсе, лишь бы успокоить семьи.





«Разъясняем ситуацию родителям, ведем соцсети. Берем на себя дополнительные траты. Например, все поезда идут через Горячий Ключ, и, чтобы родителям было спокойнее, мы готовы встречать детей до Туапсе», — заверила собеседница.





Главный аргумент директоров: лагеря находятся далеко от места ЧП. По словам Борисовой, в самом Туапсе здравниц нет, они разбросаны по побережью в сторону Сочи или Джубги. И действительно от места разлива до комплексов собеседниц около 30 километров по прямой.





Однако переубедить удается не всех, в том числе и чиновников. Об отказе от путевок в Туапсинский район 29 апреля объявило Минобрнауки Мурманской области. Решение объяснили режимом ЧС в прибрежном округе и заботой о безопасности детей. Ребятам пообещали найти альтернативные места отдыха.





Ранее экологи предположили, какая черная смесь оказалась в море и почему уборка замазученных пляжей будет очень сложной. Также один из экспертов в беседе с Daily Storm назвал воздух в Туапсе «коктейлем самого опасного безобразия».