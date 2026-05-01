В Туапсе после атаки БПЛА загорелся морской терминал

На территории морского терминала в Туапсе из-за атаки украинского беспилотника произошел пожар. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.





На месте работают оперативные службы. К ликвидации возгорания привлекли 128 человек и 41 единицу техники, в том числе от МЧС России.





Напомним, в последнее время ВСУ усилили удары по инфраструктуре Туапсе. Во вторник после падения обломков дрона загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Тогда началась утечка нефти, которую удалось остановить в тот же день. Накануне пожар полностью потушили. В Кремле отреагировали на атаки и заявили, что ВСУ целились в хранилище с экспортным сырьем.





Daily Storm также выяснил, что родители начали отменять брони в детских лагерях под Туапсе на фоне экологической катастрофы.