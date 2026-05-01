Мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области во время фотосессии
Глава региона не пострадал
Новости

Мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области во время фотосессии

Глава региона не пострадал

Мужчина попытался прорваться через оцепление и подбежать к губернатору Свердловской области Денису Паслеру перед началом праздничного концерта. Его задержала охрана, сообщает региональный портал E1.ru.


Инцидент произошел на «Екатеринбург Арене». Глава региона фотографировался с жителями, когда в его сторону неожиданно побежал неизвестный и попытался прорваться через оцепление. Агрессивного мужчину скрутила охрана.


Сам губернатор не подал вида: закончив фотосессию, он спокойно пошел на митинг. В департаменте информационной политики правительства региона пояснили, что нападавший передан полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавших нет.

