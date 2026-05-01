Мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области во время фотосессии

Мужчина попытался прорваться через оцепление и подбежать к губернатору Свердловской области Денису Паслеру перед началом праздничного концерта. Его задержала охрана, сообщает региональный портал E1.ru.





Инцидент произошел на «Екатеринбург Арене». Глава региона фотографировался с жителями, когда в его сторону неожиданно побежал неизвестный и попытался прорваться через оцепление. Агрессивного мужчину скрутила охрана.





Сам губернатор не подал вида: закончив фотосессию, он спокойно пошел на митинг. В департаменте информационной политики правительства региона пояснили, что нападавший передан полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавших нет.