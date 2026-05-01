Россия запретила ввоз оборудования для приема сигналов иностранных спутников

Правительство России ввело временный запрет на ввоз в страну устройств для приема и передачи сигналов с иностранных спутников, включая аппаратуру двойного назначения. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.





Исключение сделано только для оборудования, которое уже получило положительное заключение госкомиссии по радиочастотам о выделении соответствующих полос. Все остальное — под запретом. Мера принята для защиты национальной безопасности и будет действовать ближайшие полгода.





Контролировать исполнение поручено сразу двум ведомствам: Федеральной таможенной службе и ФСБ России.