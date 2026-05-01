Новости
Новости 18+
St
Россия запретила ввоз оборудования для приема сигналов иностранных спутников
18+
Ограничения введены на полгода undefined
Новости

Россия запретила ввоз оборудования для приема сигналов иностранных спутников

Ограничения введены на полгода

Правительство России ввело временный запрет на ввоз в страну устройств для приема и передачи сигналов с иностранных спутников, включая аппаратуру двойного назначения. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.


Исключение сделано только для оборудования, которое уже получило положительное заключение госкомиссии по радиочастотам о выделении соответствующих полос. Все остальное — под запретом. Мера принята для защиты национальной безопасности и будет действовать ближайшие полгода.


Контролировать исполнение поручено сразу двум ведомствам: Федеральной таможенной службе и ФСБ России.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...