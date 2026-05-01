Двое юношей на мотоцикле погибли в результате удара ВСУ в Белгородской области

Двое юношей погибли в результате удара украинского беспилотника по мотоциклу в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей — 18 и 15 лет. От полученных ранений они скончались на месте.





«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал», — говорится в сообщении.





Глава региона выразил соболезнования родителям, близким и родным погибших, назвав произошедшее страшной потерей для всех.