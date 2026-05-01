На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы

В преддверии Дня Победы на портале mos.ru заработал специальный раздел. Он поможет жителям Москвы сориентироваться в праздничной афише — после парада на Красной площади 9 мая события развернутся в каждом округе столицы.





На выбор — несколько форматов: от центральных площадок до локальных акций у дома.





В блоке о волонтерстве рассказывается о подготовке к 9 Мая. Там же можно найти адреса «Домиков добра» (проект «Москва помогает»), куда приносят гостинцы для участников СВО и детей из новых регионов.





Раздел «Как отметить День Победы рядом с домом» собрал события по всем округам: концерты, экскурсии, мастер-классы. Площадки — парк Горького, «Музеон», «Сокольники», «Митино», «Ходынское поле», «Красногвардейские пруды», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно». Отдельно выделен фестиваль «Московская весна».





«Культурная афиша для всей семьи» предлагает бесплатные спектакли и концерты на улицах, выставки в более чем 30 музеях и галереях, а также показы военных фильмов в 10 кинотеатрах «Москино». Любителей спорта тоже не обойдут вниманием.





В разделе «Куда сходить 9 мая в Москве» собраны центральные локации. Подробная программа — на ВДНХ и в кинопарке «Москино».