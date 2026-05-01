Подросток погиб от сильнейшего удара током по дороге на рыбалку в Татарстане

Подросток погиб в результате удара током при переходе через железнодорожные пути в поселке Васильево Татарстана. Об этом сообщил глава Зеленодольска Михаил Афанасьев.





Трое школьников отправились на рыбалку. При переходе через рельсы один из парней случайно коснулся удочкой контактной сети, где напряжение превышает 27 тысяч вольт. Удар током оказался смертельным.





Мэр выразил соболезнования родным и заверил, что муниципалитет окажет семье всю необходимую помощь. Он также призвал родителей еще раз объяснить детям опасность нахождения у железной дороги. Смертельная угроза возникает даже на расстоянии менее двух метров от проводов — в воздухе может проскочить электрическая дуга.





Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверки по факту гибели ребенка. Дело возбуждено по статье о неисполнении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть человека.