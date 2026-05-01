Третьяк: Музей пластических фигур помогает молодежи знать своих героев

Экспозиция открылась в «Зарядье»

В парке «Зарядье» в арт-пространстве «Паркинг галерея» открылся музей пластических фигур «Историал. Коллекция». На премьерной выставке представлены десятки персоналий: Петр I, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Лев Толстой, Никита Михалков, Георгий Жуков, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк и другие.


Легендарный хоккеист, тренер и политик Владислав Третьяк, побывавший на открытии, в беседе с Агентством городских новостей «Москва» назвал проект важным для подрастающего поколения. По его словам, выставка нужна, чтобы молодежь знала героев страны — тех, кто ее прославил.


«Мы должны воспитывать поколения на традициях нашей страны. А здесь представлены такие люди, которых они должны знать», — сказал Третьяк.


Он также отметил, что важно, чтобы сюда приходили семьями.

