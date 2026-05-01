Формальный запрет не работает: Сербия продолжает поставки военной техники Украине

Несмотря на официальный запрет властей Сербии на экспорт и транзит продукции военного назначения, поставки на Украину через третьи страны продолжаются. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.





По его словам, местные компании находят новые лазейки для обхода ограничений. Ни одно сербское предприятие до сих пор не понесло наказание.





«Эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия», — отметил собеседник.





В обход ограничений экспорт идет под видом комплектующих, а финальную сборку делают уже в третьих странах. Речь, в частности, идет о 50 тысячах неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО «Град». За этим стоит сербская компания Zenitprom d.o.o., которой помогает словенская IZOP-K d.o.o. (поставка 5 тысяч взрывателей от боснийской Binas d.d.). Детали везут в Польшу, где и собирают готовые боеприпасы. Словенцы также помогают с сертификатом конечного пользователя от Минобороны Польши.





Также продолжаются поставки из Боснии и Герцеговины.