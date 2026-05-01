Тела трех человек обнаружили в машине в ручье в Подмосковье

Тела трех человек были обнаружены в салоне автомобиля вблизи деревни Прозорово Волоколамского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.





Автомобиль УАЗ без госномеров стоял в поле, уточнили в прокуратуре. Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительной версии следствия, мужчины отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.





На фотографии, опубликованной Следственным комитетом, видно, что автомобиль стоит в ручье.