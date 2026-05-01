Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя труда
Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя труда

Это высшая награда за трудовые заслуги

Актриса московского театра «Современник» Марина Неелова стала Героем труда России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации. 


Звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Неелова родилась в Ленинграде 8 января 1947 года. Окончила Институт театра, музыки и кино, с 1974 года служит в «Современнике». 


Играла в спектаклях «Вишневый сад», «Три сестры», «Ревизор», «Шинель» и других. Лауреат нескольких государственных премий, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премией Москвы в области литературы и искусства. 


В ее копилке также кинопремия «Ника» (1994) и специальный приз Московского кинофестиваля (2016).


#герой труда #актриса #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...