В Коми пассажирский Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку

В Усинске Республики Коми пассажирский вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.





Инцидент произошел 1 мая около 15:45 мск. Воздушное судно авиакомпании «Ельцовка» завалилось на бок при взлете с вертолетной площадки. На борту находились 24 вахтовика, которых планировали доставить в Ненецкий автономный округ.





В результате происшествия пострадали 10 человек. Характер травм уточняется. На месте работают спасатели.





Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.