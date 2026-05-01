В Коми пассажирский Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку
Пострадали 10 человек undefined
В Коми пассажирский Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку

Пострадали 10 человек

В Усинске Республики Коми пассажирский вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.


Инцидент произошел 1 мая около 15:45 мск. Воздушное судно авиакомпании «Ельцовка» завалилось на бок при взлете с вертолетной площадки. На борту находились 24 вахтовика, которых планировали доставить в Ненецкий автономный округ.


В результате происшествия пострадали 10 человек. Характер травм уточняется. На месте работают спасатели. 


Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

#вертолет #республика коми #жесткая посадка
