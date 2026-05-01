Четверо детей погибли в ДТП с несколькими машинами в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних погибли в результате ДТП с четырьмя автомобилями на трассе в Свердловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.


Авария произошла на 57-м километре кольцевой автодороги Екатеринбурга. Жертвами стали четверо несовершеннолетних. Их личности сейчас устанавливает полиция.


Еще одна девушка-подросток, пассажирка Renault, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Также госпитализированы мужчина и женщина, ехавшие в Toyota.


По версии ГАИ, водитель Renault двигался в сторону Верхней Пышмы, превысил скорость, в условиях дождя не справился с управлением и вылетел на встречку. Первое столкновение — с Toyota, затем его отбросило на грузовик Man с полуприцепом, а после — в легковой Opel, который загорелся.

#дтп #свердловская область #погибшие
