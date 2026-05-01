Депутат Делимханов отреагировал на призыв Карла III готовиться к войне с Россией ради Украины

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем Telegram-канале прокомментировал выступление британского монарха перед американскими законодателями, назвав его неадекватным. Он напомнил, что Карл III призвал готовиться к войне с Россией ради поддержки Украины.





Делимханов заявил, что Россия готова к миру, но будет отстаивать свои интересы, религиозные и семейные ценности в любой точке планеты. Он также предупредил, что попытка нанести удар по России обернется катастрофой.





Парламентарий отметил, что в своей речи британский король вспомнил о западных союзнических операциях в Афганистане, но обошел молчанием их итоги. Делимханов также напомнил о военных кампаниях Запада в Сирии, Ливии, Ираке и странах Африки, которые, по его словам, привели к гибели и страданиям миллионов людей.





Депутат подчеркнул, что Англия не та страна, которая может диктовать миру условия, и обвинил Карла III в попытке переписать историю Второй мировой войны. Он заявил, что потомки победителей готовы водрузить знамя над Букингемским дворцом.





Делимханов назвал британского монарха безумцем, призывающим к третьей мировой войне. Он также выразил уверенность, что Российская армия продолжит продвижение в зоне СВО и все задачи будут выполнены.