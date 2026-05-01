Трамп объявил о повышении пошлин на европейские авто до 25%

Импортные пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза вырастут до 25% со следующей недели. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.





Причиной, по словам главы государства, стало несоблюдение ЕС условий торгового соглашения. Американский лидер уточнил, что новые ставки не затронут машины, которые европейские компании производят непосредственно на территории США.





Ранее сообщалось, что Трамп объявил о повышении так называемых глобальных пошлин на импорт в Соединенные Штаты с 10% до 15%.