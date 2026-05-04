Трое погибших, лайнер на карантине: В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от хантавируса нет

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, не менее трех человек погибли, еще несколько заразились.





Один пациент находится в реанимации в Южной Африке. Лабораторно подтвержден один случай, еще пять вызывают подозрение.





Судно пришвартовано в порту Прая (столица Кабо-Верде). Пассажирам и команде запрещено покидать борт, всех осматривают медики. Решается вопрос об изоляции людей в местных больницах. Всего на лайнере находились 170 пассажиров и 71 член экипажа.





Среди погибших — супруги из Нидерландов (70 и 69 лет). Женщина скончалась в больнице Йоханнесбурга, куда ее доставили из аэропорта при попытке улететь домой. Тело мужа остается на Острове Святой Елены. Еще одно тело находится на борту лайнера.





Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. В пресс-службе ведомства заявили, что в России доступны тест-системы для выявления вируса, но вакцины пока нет. Хантавирус передается человеку от грызунов через аэрозоль из их экскрементов и слюны, особенно в закрытых помещениях.