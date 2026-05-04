Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы республики Дагестан. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.





Ранее Щукин занимал пост председателя Верховного суда региона. Отдельно Путин принял отставку бывшего главы региона Сергея Меликова. Он, как ранее сообщалось, перейдет на другую работу.





Щукин родился в 1976 году. В судейской системе он работает с 2004 года, начинал в Нижегородской области. В феврале 2024 года занял пост председателя Верховного суда Дагестана, а 4 мая этого года Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия в связи с уходом в почетную отставку.





Кандидатура Щукина была предложена президенту 30 апреля. Тогда Путин встречался с дагестанской делегацией, и спикер Народного собрания республики Заур Аскендеров порекомендовал главе государства именно его. Президент поддержал это предложение.





Тогда в разговоре с Daily Storm Щукин заявил, что не знает о своем возможном назначении на руководящий пост.