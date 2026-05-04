В Магаданской области нашли тела всех восьми погибших на угольном разрезе

Спасатели в Магаданской области обнаружили тела всех восьми человек, оказавшихся под завалами на Кадыкчанском угольном разрезе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Поисковая операция завершилась спустя четыре дня после ЧП. Там 30 апреля произошел сход горной массы.





Изначально были найдены тела четырех человек, после обнаружили еще четверых погибших. Теперь активная фаза горноспасательных работ завершена — людей под завалами больше нет.





На протяжении четырех суток без перерыва спасатели, медики и следователи расчищали породу: было убрано более 15,5 тысячи кубометров. С родственниками погибших работают психологи МЧС.





Причиной трагедии предварительно назван сход селя. Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело. Губернатор Сергей Носов выразил искренние соболезнования от себя и от всех жителей региона родным и близким погибших.