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AFP: Суд в Швеции оштрафовал активистку Грету Тунберг на 144 доллара за неповиновение полиции
Еще около 100 долларов она должна заплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений undefined
Новости

AFP: Суд в Швеции оштрафовал активистку Грету Тунберг на 144 доллара за неповиновение полиции

Еще около 100 долларов она должна заплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений

Окружной суд шведского Мальме назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара, 13 тысяч рублей) за неповиновение полиции в ходе протестной акции. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило Agence France-Presse (AFP).


В суде Тунберг признала, что не выполнила указания полиции, но свою вину отрицала, ссылаясь на необходимость, вызванную «климатическим кризисом». После непродолжительного разбирательства суд все же признал экоактивистку виновной в содеянном и приговорил к выплате штрафа.


Суд также обязал девушку дополнительно заплатить тысячу крон (около 100 долларов, 4000 рублей) в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений.


19 июня организация Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальме на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. Тунберг писала в соцсетях, что они «не останутся в стороне» и «физически остановят инфраструктуру», связанную с топливом. Активисты мешали проезду автомобилей и не реагировали на требования полиции.


В 2023 году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года. В речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула их в том, что для борьбы с загрязнением природы они прикладывают мало усилий.

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#тунберг #штраф #суд #швеция #в мире
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